Операторы СПГ-терминалов Литвы и США договорились о сотрудничестве

ВИЛЬНЮС, 4 апр - ПРАЙМ. Операторы терминалов сжиженного природного газа Литвы и США подписали меморандумы о сотрудничестве, сообщает в среду президентский дворец Литвы.

"Первый документ с американской компанией Freeport LNG подписало АО Klaipedos nafta, второй – литовский импортер газа Lietuvos duju tiekimai. Данные меморандумы послужат стимулом для развития торговли американским СПГ в Европе и создадут условия для потребителей в балтийском регионе приобретать газ по более низким ценам", - говорится в сообщении.

В церемонии подписания приняла участие президент Литвы Даля Грибаускайте. По ее словам, подписанные меморандумы – "это еще один шаг в стремлении покончить с шестидесятилетней монополией России на поставки газа".

Отмечается, что в документах предусмотрена возможность обмениваться информацией о функционировании СПГ-терминалов, бизнес-среде в Литве и США, а также о возможностях развития бизнеса.

Американская компания Freeport LNG в настоящее время занимается переоборудованием терминала для импорта СПГ в терминал для сжижения газа и его экспорта. Планируется, что к производству сжиженного газа компания приступит к концу текущего года.

Литва одной из первых в Европе начала импортировать американский СПГ через Клайпедский терминал.