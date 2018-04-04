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Чистая прибыль "Энел Россия" по РСБУ в 2017 году выросла на 17%


Компании

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль электроэнергетической компании "Энел Россия" по РСБУ по итогам 2017 года выросла на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,942 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 2,9% и составила 74,458 миллиарда рублей. Себестоимость продаж составила 62,044 миллиарда рублей, снизившись на 2,6%.

Валовая прибыль "Энел Россия" за 2017 год выросла на 43,8%, до 12,414 миллиарда рублей. Прибыль от продаж увеличилась в 1,5 раза, составив 11,34 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 14%, до 7,687 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 18,227 миллиарда рублей против 30,346 миллиарда рублей на конец 2016 года, краткосрочные обязательства достигли 25,648 миллиарда рублей против 15,163 миллиарда рублей годом ранее.

Российская "дочка" итальянской Enel, "Энел Россия", имеет четыре производственных филиала в РФ - на Урале (Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС), на Северном Кавказе (Невинномысская ГРЭС) и в Центральной России (Конаковская ГРЭС). Общая установленная мощность - 9,4 тысячи МВт.

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