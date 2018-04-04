Суд на Украине отказал в обеспечительных мерах по иску к украинской "дочке" "Роснефти"

КИЕВ, 4 апр - ПРАЙМ. Хозяйственный суд Луганской области отказал министерству юстиции Украины в обеспечительных мерах по иску о взыскании с украинской дочерней структуры "Роснефти" ROSN - "Линик" (Лисичанский НПЗ) - 26,8 миллиона долларов в порядке регресса по проигранному в ЕСПЧ иску компании "Агрокомплекс", говорится в определении суда, обнародованном в электронном реестре.

Компания "Агрокомплекс" в 1990-х годах заключила договора с Лисичанским НПЗ на переработку нефти, однако предприятие своих обязательств не выполнило. "Агрокомплекс" после длительных и безуспешных попыток взыскать долг в украинских судах обратился в Европейский суд по правам человека, который в 2011 году постановил выплатить компании 27 миллионов евро. Киев выполнил решение Европейского суда. А затем Минюст Украины подал иск о взыскании с "Линика" 26,8 миллиона долларов порядке регресса, чтобы компенсировать выплаты государства.

Ранее Минюст просил суд в рамках иска применить обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение имущества до завершения рассмотрения иска в суде.

"В удовлетворении заявления министерства юстиции Украины об обеспечении иска министерства юстиции Украины к частному акционерному обществу "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" о взыскании 705,633 миллионов гривен (около 26,8 миллиона долларов)… отказать", - говорится в судебном определении.

"Роснефть" получила Лисичанский НПЗ вместе с другими украинскими активами ТНК-ВР. Предприятие было остановлено ТНК-ВР еще весной 2012 года из-за убыточности нефтепереработки.