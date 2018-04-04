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Трамп заявил, что США "не рады" успехам "Северного потока 2" в ФРГ


Газ / Компании

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы заявил, что Вашингтон "не рад" тому факту, что проект газопровода "Северный поток 2" продвигается Германией, рассказал журналистам в среду высокопоставленный представитель Белого дома.

Ранее Трамп провел встречу с Эстонии, Латвии и Литвы. Как сообщал Белый дом, Вашингтон окажет Эстонии, Латвии и Литве военную помощь в общей сложности на 170 миллионов долларов. Стороны обсуждали сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в экономической сфере.

Ранее сообщалось, что "Северный поток 2" получил от Германии все разрешения на строительство.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, в ходе саммита с лидерами стран Балтии обсуждался вопрос энергетики, США уверены в необходимости диверсификации источников поставок энергоносителей в европейские страны. "Мы ценим желание стран Балтии покупать (американский) газ, диверсифицировать поставки от России", - сказал он.

Он также заявил журналистам, что Трамп в ходе саммита подтвердил, что США "не рады тому, что проект двигается вперед" в Германии.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новую трубу построят рядом с "Северным потоком".

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Строительство "Северного потока-2"

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