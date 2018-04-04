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Компания Pertamina признала, что утечка нефти на Калимантане произошла из ее трубопровода


Компании / Нефть

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Индонезийская нефтяная компания Pertamina признала, что причиной утечки нефти на острове Калимантан стал разрыв принадлежащего ей трубопровода, сообщила газета Jakarta Post.

Разлив нефти произошел в заливе Баликпапан в субботу. Два человека погибли при попытке собрать топливо. В понедельник власти извлекли из воды тела еще двоих погибших, один человек считается пропавшим без вести.

"Трубопровод находится под водой на глубине 25 метров. Когда утечка была впервые обнаружена, мы сразу же перекрыли подачу топлива, чтобы избежать еще более серьезных последствий", - сообщил управляющий заводом в городе Баликпапане.

В полиции Восточного Калимантана сообщили, что в результате аварии труба сдвинулась приблизительно на 120 метров от своего обычного местоположения. Точный объем вытекшего топлива неизвестен. По данным агентства Рейтер, в результате утечки образовалось нефтяное пятно размером в 12 квадратных километров.

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