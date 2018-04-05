Украина в I квартале снизила импорт газа из ЕС более чем в 2 раза

КИЕВ, 5 апр - ПРАЙМ. Украина в I квартале 2018 года снизила импорт газа из ЕС более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,819 миллиарда кубометров, говорится в сообщении "Укртрансгаза".

"В январе-марте 2018 импорт газа из стран Европы уменьшился более чем в два раза благодаря значительному запасу газа в подземных газовых хранилищах (ПХГ), созданному за счет ресурсов НАК "Нафтогаз Украины" и других поставщиков до начала сезона", - говорится в сообщении.

Украина в I квартале импортировала наибольшие объемы газа из Словакии (1,3 миллиарда кубометров), Польши (0,2 миллиарда кубометров) и Венгрии (0,3 миллиарда кубометров).

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Запасы газа в ПХГ Украины на начало 2018 года стали максимальными за последние пять лет - 14,7 миллиарда кубометров. "Это позволило успешно пройти осенне-зимний период 2017-2018 года и рекордные и длительные морозы в марте, а также уменьшить необходимость импорта газа из ЕС в период традиционно высоких цен на европейских хабах", - говорится в сообщении. Кроме того, украинская газотранспортная система в I квартале, как и за аналогичный период 2017 года, получила 5,1 миллиарда кубометров газа от газодобывающих предприятий Украины.

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через территорию Украины в ЕС в I квартале сократился на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 20,1 миллиарда кубометров.