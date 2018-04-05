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"Мечел" в 2018 году планирует увеличить добычу угля на 13%


Компании

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. "Мечел" MTLR планирует на 2018 год объем добычи угля на уровне 23,3 миллиона тонн, сообщил в ходе телефонной конференции генеральный директор компании Олег Коржов.

"На 2018 год у нас запланированы объемы по добыче угля на уровне примерно в 23,3 миллиона тонн", - сказал Коржов. Таким образом, показатель может вырасти почти на 13% в годовом выражении.

В ноябре прошлого года Коржов сообщал, что на 2018 год компания планирует рост объемов добычи угля до 23-23,5 миллиона тонн. Группа "Мечел" в 2017 году сократила добычу угля на 9% по сравнению с показателем 2016 года - до 20,638 миллиона тонн.

Глава компании отметил также, что "Мечел" рассчитывает на рост добычи угля в 2018 году со второго квартала с учетом реализации масштабной предварительной программы по наращиванию вскрышных работ.

Группа "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят более 20 промышленных предприятий - производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основным акционером выступает председатель совета директоров Игорь Зюзин.

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