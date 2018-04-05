OMV купит 20% участия в разработке двух нефтяных месторождений в Абу-Даби

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Австрийская OMV в течение месяца приобретет 20% долевого участия в разработке и эксплуатации двух нефтяных шельфовых месторождений в эмирате Абу-Даби (ОАЭ) за 1,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

"OMV и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) планируют подписание приобретения (австрийской компанией - ред.) 20% в концессии на два месторождения в Абу-Даби к концу апреля 2018 года", - сообщила OMV.

Речь идет о месторождениях Satah Al Razboot (SARB), включая месторождения-спутники Bin Nasher и Al Bateel, и Umm Lulu. По условиям сделки, компания также получит в долевое владение соответствующую инфраструктуру на этих месторождениях.

В августе ADNOC заявляла, что ведет интенсивные переговоры с более чем десятью потенциальными партнерами о создании новых нефтяных концессий на месторождениях в ОАЭ. К тому моменту добыча на большей части шельфа страны осуществлялась Морской операционной компанией Абу-Даби (ADMA-OPCO), чьи права на разработку нефти закончились в марте.

Тогда ADNOC говорила, что существующая концессия ADMA-OPCO будет разбита на две, три или более, с новыми условиями договора. Предполагалось при этом, что ADNOC, от лица правительства ОАЭ, сохранит в новой концессии 60% акций.

В партнерство ADMA-OPCO входят BP (14,67%), Total (13,33%) и JODCO (12%). Международные компании-участники еще одной концессии, работающей на шельфе ОАЭ, ZADCO - это ExxonMobil (28%) и JODCO (12%).