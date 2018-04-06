Новак заявил, что сотрудничество стран ОПЕК+ может быть бессрочным

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Сотрудничество стран ОПЕК+ может быть бессрочным, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

"Мы вообще бы могли создать бессрочное соглашение. Например, у нас есть Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ, международная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа - ред.), который работает с 2009 года. Там же не написано, что ФСЭГ на 10 лет создан для обсуждения ситуации на газовых рынках. Это (наше сотрудничество со странами ОПЕК+ - ред.) вообще может быть бессрочно", - сказал Новак.

По его словам, это де-факто страны ОПЕК+ уже представляют собой некую организацию, встречи которой регулярно проходят для обсуждения сделки. Причем участие в обсуждении могут принимать не только страны-экспортеры нефти, но и просто страны-производители. При этом Новак особо подчеркнул, что формат возможного сотрудничества еще обсуждается, и вариант с созданием новой организации – лишь один из возможных.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Участники сделки не раз выступали с идей о том, что по завершению соглашения ОПЕК+, сотрудничество между его участниками по мониторингу рынка нефти должно сохраниться. В марте министерский мониторинговый комитет сделки призвал участников рассмотреть варианты дальнейшей институционализации сложившегося союза.

Позднее в марте агентство Рейтер со ссылкой на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана сообщило, что Эр-Рияд и Москва прорабатывают вариант заключения соглашения на 10-20 лет о кооперации на рынке нефти. В начале апреля Новак подтвердил, что страны действительно обсуждают механизм долгосрочного взаимодействия стран ОПЕК+, который бы включал мониторинг рынка, обмен информацией, совместные действия при необходимости. Не исключается создание отдельной организации.