FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Минэнерго надеется, что дело Скрипаля не повлияет на энергетические проекты РФ


Компании

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Минэнерго России надеется, что ситуация, складывающаяся вокруг "дела Скрипаля", не повлияет на работу нефтегазовых компаний РФ, а также на проекты страны в энергетике, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает. В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе она заявила, что Великобритания совместно с ЕС продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа. По ее мнению, Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива.

"Мы надеемся что справедливость и правда здесь восторжествуют, и компетентные органы разберутся в этой ситуации… На сегодняшний день никаких действий относительно топливно-энергетического комплекса не происходит и, надеюсь, не будет происходить, исходя из ситуации, которая из-за "дела Скрипаля" складывается", - сказал Новак.

По его словам, в четверг он встречался с главным экономистом британской компании BP Спенсером Дейлом, однако эта встреча носит традиционный характер, и на ней "дело Скрипаля" и его возможные последствия для работы компании в России не обсуждались.

Новак подчеркнул, что текущий фон является безусловно негативным для взаимодействия бизнеса двух стран, однако никаких конкретных действий относительно коммерческих проектов в области ТЭК Минэнерго пока не отмечает.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ