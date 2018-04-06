Минэнерго надеется, что дело Скрипаля не повлияет на энергетические проекты РФ

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Минэнерго России надеется, что ситуация, складывающаяся вокруг "дела Скрипаля", не повлияет на работу нефтегазовых компаний РФ, а также на проекты страны в энергетике, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия это категорически отрицает. В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе она заявила, что Великобритания совместно с ЕС продолжает искать возможность сокращения зависимости от российского газа. По ее мнению, Россия оказывает влияние на другие страны, используя их зависимость от российского топлива.

"Мы надеемся что справедливость и правда здесь восторжествуют, и компетентные органы разберутся в этой ситуации… На сегодняшний день никаких действий относительно топливно-энергетического комплекса не происходит и, надеюсь, не будет происходить, исходя из ситуации, которая из-за "дела Скрипаля" складывается", - сказал Новак.

По его словам, в четверг он встречался с главным экономистом британской компании BP Спенсером Дейлом, однако эта встреча носит традиционный характер, и на ней "дело Скрипаля" и его возможные последствия для работы компании в России не обсуждались.

Новак подчеркнул, что текущий фон является безусловно негативным для взаимодействия бизнеса двух стран, однако никаких конкретных действий относительно коммерческих проектов в области ТЭК Минэнерго пока не отмечает.