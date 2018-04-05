ЕК разрешила GE и "Роснефти" создать СП для развития промышленного интернета

БРЮССЕЛЬ, 6 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия General Electric и "Роснефти" ROSN для развития промышленного интернета, говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия одобрила, в рамках правил Евросоюза в области слияний, приобретение совместного контроля над совместным предприятием, базирующемся в России, компанией General Electric (США) и нефтяной компанией "Роснефть", через свою дочернюю компанию "Сибинтек" (Россия)", - говорится в сообщении.

В прошлом году сообщалось, что "Ик сибинтек" ("дочка" "Роснефти") и General Electric (GE) подписали соглашение о создании совместного предприятия для развития в России промышленного интернета и внедрения цифровых решений в российской нефтегазовой отрасли.