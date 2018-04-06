"Россети" прогнозируют рост чистой прибыли по МСФО в 2018 году на 7%, до 147 млрд руб

МОСКВА, 6 апр /ПРАЙМ/. "Россети" ожидают роста чистой прибыли по МСФО в 2018 году примерно на 7%, до примерно 147 миллиардов рублей, следует из заявления заместителя гендиректора по экономике компании Оксаны Шатохиной в рамках конференц-колла.

"По прогнозам на 2018 год мы прогнозируем показатель выручки где-то около триллиона рублей, при этом EBITDA - 325 миллиарда рублей, и прибыль где-то 147 миллиардов рублей прогнозируем по итогам 2018 года", - сказала Шатохина.

Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в 2017 году выросла почти на 40% по сравнению с 2016 годом и составила 137,1 миллиарда рублей. EBITDA увеличилась на 18,3%, до 313,7 миллиарда рублей. Консолидированная выручка группы "Россети" в 2017 году составила 948,3 миллиарда рублей, что на 5,3% больше показателя 2016 года.

"Россети" - оператор энергосетей в РФ, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, которое владеет 88,04% в уставном капитале компании.