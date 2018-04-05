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ЕК попросит "Нафтогаз" и "Газпром" выполнять решение арбитража по законтрактованному газу


Газ / Компании
  • #Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
    © AFP, Emmanuel Dunand

КИЕВ, 6 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) будет просить "Нафтогаз" и "Газпром" GAZP выполнять решение Стокгольмского арбитража, особенно в части выполнения текущего договора и поставки законтрактованного газа, сообщил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

"Мы будем просить обе стороны соблюдать решение Стокгольмского арбитража и выполнять его. Особенно в части выполнения текущего договора и поставок того газа, который был законтрактован", - сказал Ристори на брифинге в Киеве в пятницу.

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