ЕК попросит "Нафтогаз" и "Газпром" выполнять решение арбитража по законтрактованному газу

КИЕВ, 6 апр - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) будет просить "Нафтогаз" и "Газпром" GAZP выполнять решение Стокгольмского арбитража, особенно в части выполнения текущего договора и поставки законтрактованного газа, сообщил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.

"Мы будем просить обе стороны соблюдать решение Стокгольмского арбитража и выполнять его. Особенно в части выполнения текущего договора и поставок того газа, который был законтрактован", - сказал Ристори на брифинге в Киеве в пятницу.