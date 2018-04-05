FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

ФАС и Минэнерго установят минимальные объемы продаж газа на бирже для всех производителей


Компании

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. ФАС и Минэнерго установят нормативы по минимальным объемам продаж газа на бирже, в том числе для независимых производителей газа, но они не будут обязательными, сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Он будет определён, но с достижением в течение определённого времени. Сама конструкция не предполагает никакой обязательности, просто ФАС в части своих компетенции будет это учитывать при принятии тех или иных решений, но обязательности никакой не будет", - сказал Текслер, отвечая на вопрос, будет ли установлен минимальный объем продаж газа на бирже для независимый производителей газа.

При этом ФАС и Минэнерго увеличат максимально разрешенные объемы продаж газа для "Газпрома" GAZP и независимых производителей, паритет между ними сохранится. "Есть нюансы по срокам достижения (нормативов продаж - ред.) и по объемам. Я думаю в ближайшее время мы эти нюансы отшлифуем и совместный приказ будет готов к подписанию", - сказал Текслер.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что ФАС и Минэнерго согласовали позиции по увеличению объемов продаж газа "Газпрома" и независимых производителей на бирже, повышение будет носить рекомендательный характер. Он говорил, что продажи газа на бирже могут вырасти более чем в два раза.

Сейчас основным продавцом газа на СПбМТСБ является "Газпром". При этом компания не может продавать на бирже более 17,5 миллиарда кубометров газа. Также продажи "Газпрома" не должны были превышать объем продаж независимых производителей газа, но в 2016 году из-за сокращения биржевых продаж газа "Роснефтью" ROSN ФАС объяснила, что соблюдение паритета носит рекомендательный характер.

В 2017 году независимые производители продолжили сокращать продажи газа на бирже. СПбМТСБ, а затем ФАС уже просили правительство поднять лимит для "Газпрома". В середине марта текущего года заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин говорил журналистам, что объем продаж газа на бирже для "Газпрома" может быть увеличен минимум до 35 миллиардов кубометров.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ