ФАС и Минэнерго установят минимальные объемы продаж газа на бирже для всех производителей

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. ФАС и Минэнерго установят нормативы по минимальным объемам продаж газа на бирже, в том числе для независимых производителей газа, но они не будут обязательными, сообщил журналистам первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер.

"Он будет определён, но с достижением в течение определённого времени. Сама конструкция не предполагает никакой обязательности, просто ФАС в части своих компетенции будет это учитывать при принятии тех или иных решений, но обязательности никакой не будет", - сказал Текслер, отвечая на вопрос, будет ли установлен минимальный объем продаж газа на бирже для независимый производителей газа.

При этом ФАС и Минэнерго увеличат максимально разрешенные объемы продаж газа для "Газпрома" GAZP и независимых производителей, паритет между ними сохранится. "Есть нюансы по срокам достижения (нормативов продаж - ред.) и по объемам. Я думаю в ближайшее время мы эти нюансы отшлифуем и совместный приказ будет готов к подписанию", - сказал Текслер.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что ФАС и Минэнерго согласовали позиции по увеличению объемов продаж газа "Газпрома" и независимых производителей на бирже, повышение будет носить рекомендательный характер. Он говорил, что продажи газа на бирже могут вырасти более чем в два раза.

Сейчас основным продавцом газа на СПбМТСБ является "Газпром". При этом компания не может продавать на бирже более 17,5 миллиарда кубометров газа. Также продажи "Газпрома" не должны были превышать объем продаж независимых производителей газа, но в 2016 году из-за сокращения биржевых продаж газа "Роснефтью" ROSN ФАС объяснила, что соблюдение паритета носит рекомендательный характер.

В 2017 году независимые производители продолжили сокращать продажи газа на бирже. СПбМТСБ, а затем ФАС уже просили правительство поднять лимит для "Газпрома". В середине марта текущего года заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин говорил журналистам, что объем продаж газа на бирже для "Газпрома" может быть увеличен минимум до 35 миллиардов кубометров.