"Россети" зафиксировали в 2017 г снижение долга за передачу энергии на 3%

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Задолженность потребителей перед группой "Россети" за услуги по передаче электроэнергии в распределительных сетях в 2017 году сократилась на 3% и по состоянию на начало 2018 года составила 139 миллиардов рублей, следует из презентации компании, представленной на коллегии министерства энергетики.

При этом просроченная задолженность выросла на 3%, до 89 миллиардов рублей против 86 миллиардов на начало 2017 года. Из них 8% (7,1 миллиарда рублей) приходятся на прямых потребителей, 4% (3,6 миллиарда рублей) на энергосбытовые организации, 19% (16,8 миллиарда рублей) на территориальные сетевые компании (ТСО) и 69% (61,3 миллиарда рублей) на гарантирующих поставщиков.

"Россети" - оператор энергосетей в РФ, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Контролирующим акционером является государство в лице Росимущества, которое владеет 88,04% в уставном капитале компании.