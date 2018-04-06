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Украина надеется стать газовым хабом и экспортировать 5 млрд кубов газа в ЕС


Газ / Компании

КИЕВ, 6 апр - ПРАЙМ. Реализация энергетического потенциала Украины позволит стране создать восточноевропейский газовый хаб, стать центром хранения газа и экспортировать 5 миллиардов кубометров газа в европейские страны, заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион на встрече в пятницу с директором отдела по внутреннему энергетическому рынку ЕС генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаусом-Дитером Борхардтом.

По словам Кистиона, этот потенциал касается больших объемов разведанных запасов газа, развитой газотранспортной системы и одних из крупнейших в Европе подземных газовых хранилищ.

В частности, Кистион сообщил, что Украина уже работает над созданием международного газового хаба. "Это идеальная перспективная модель газового рынка Украины. Она открывает перед нами удивительные перспективы. Это, прежде всего, 35 миллиардов кубов в год добычи украинского газа и экспорт газа для нужд потребителей ЕС из собственных ресурсов – 5 миллиардов кубов в год", - приводятся слова Кистиона на сайте кабмина Украины.

Обновленная энергетическая стратегия Украины до 2035 года предусматривает ежегодную транспортировку 150 миллиардов кубометров газа и экспорт на уровне 5 миллиардов кубометров в год. Украина также намерена закрепить в стратегии развития газового сектора страны создание международного газового хаба.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что перед руководством страны стоит задача выйти на полную энергонезависимость к 2020 году.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 и 2017-2018 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

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