Глава "Газпрома" о санкциях в свой адрес

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Председатель правления "Газпрома" GAZP Алексей Миллер прокомментировал свое попадание в список санкций США. "Не попав в первый список санкций, были даже некоторые сомнения: может, что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно", - сказал Миллер телеканалу НТВ.

В пятницу США вновь расширили санкции в отношении России. На этот раз ограничения, связанные с "поведением России" в контексте Крыма, Украины, Сирии и кибератак, коснулись 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. В санкционный список, в частности, попал и глава "Газпрома".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.