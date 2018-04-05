Акционеры "Ямал СПГ" избрали новый совет директоров

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Акционеры "Ямал СПГ" избрали новый состав совета директоров компании, говорится в сообщении "Ямал СПГ".

На внеочередном собрании 4 апреля они переизбрали десять членов предыдущего состава совета директоров. В их число вошли представители "Новатэка" NVTK: директор департамента развития бизнеса компании Ирина Ершова, директор департамента финансового планирования и анализа Игорь Колесников, замдиректора юридического департамента Александр Рабинович, директор финансового департамента Сергей Косопкин, директор департамента СПГ-проектов Жан-Марк Ишбия.

Также были переизбраны гендиректор "Ямал СПГ" Евгений Кот, представитель Total Вильфрид Вандерсипп, представители китайской CNPC Цзян Ци, Люй Цзин и Дэнг Джингхуа.

Кроме того, акционеры "Ямал СПГ" избрали в состав совета директоров нового генерального директора "Тоталь Разведка Разработка Россия". Он заменил в совете бывшего гендиректора этой компании Жака де Буассезона.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеи?ского месторождения. Акционеры - "Новатэк" NVTK(50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года, тогда же с проекта была отгружена первая партия СПГ.