МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Президент Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через Украину вместо Nord Stream 2.

Ранее Верховная рада Украины призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток - 2", соответствующее заявление на заседании Рады в четверг поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что считают Nord Stream 2 экономическим проектом.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt Порошенко заявил, что "немецкие политики и компании должны тщательно обдумать" реализацию проекта, поскольку он, по утверждению украинского лидера, якобы "не имеет экономически обоснованной базы".

"Есть украинский транзитный трубопровод, который намного дешевле. Его можно легко и выгодно модернизировать... Без огромных инвестиций можно значительно доработать транзитную линию через Украину", - утверждает Порошенко. По его словам, Украина охотно готова присоединиться к европейским партнерам в подобном проекте.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

В конце марта Германия разрешила на строительство "Северного потока-2". Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы.