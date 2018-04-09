Белорусские НПЗ в 2018 г переработают 18 млн тонн нефти

МИНСК, 9 апр - ПРАЙМ. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы в текущем году планируют переработать 18 миллионов тонн нефти, заявил в понедельник в Минске заместитель председателя государственного концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Планируется переработать (в этом году - ред.) 18 миллионов тонн нефти", - сказал Сизов журналистам во время конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы".

Говоря об источниках поставки нефти и возможностях ее диверсификации, он сказал, что "вопросы, которые касаются диверсификации поставок нефти, постоянно мониторятся". "Здесь первоочередную роль играет экономическая эффективность таких поставок", - сказал Сизов.

По его словам, сейчас белорусские НПЗ перерабатывают только российскую нефть.

Ранее вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщал, что в 2017 году "Нафтан" и Мозырский НПЗ получили для переработки 18 миллионов тонн российской нефти. В этом году цифра будет такая же, что соответствует договоренностям с Россией, добавил он. По данным концерна "Белнефтехим", первичная переработка нефти за 2017 год составила 18,126 миллиона тонн.

В соответствии с договоренностями двух стран, достигнутыми в апреле 2017 года, Белоруссия, в частности, получила право на реэкспорт 6 миллионов из 24 миллионов тонн получаемой беспошлинной российской нефти с зачислением таможенных пошлин в свой бюджет. Ранее в Минске поясняли, что пока Белоруссия ведет модернизацию своих НПЗ, ей выгоднее на "Нафтане" переработать 8,2-8,3 миллиона тонн в год, на Мозырском НПЗ - 9,6-10 миллионов тонн. Суммарная мощность белорусских НПЗ, как ожидается, благодаря модернизации будет увеличена до 24 миллионов тонн нефти в год к середине 2020 года.