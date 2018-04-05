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Экспорт "Газпрома" в Австрию с начала года вырос на 77,2%


Газ / Компании

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" GAZP в Австрию за период с 1 января по 8 апреля вырос на 77,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,7 миллиарда кубометров газа, говорится в пресс-релизе компании.

В понедельник председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем правления OMV AG Райнером Зеле. Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества.

"Особое внимание было уделено высокой надежности поставок. В том числе в период пиковых холодов в Европе в конце февраля — начале марта, когда только "Газпром" смог оперативно нарастить поставки и обеспечить потребителей необходимыми объемами газа", - говорится в сообщении.

Также стороны уделили внимание реализации проекта "Северный поток-2". "В настоящее время продолжаются процедуры получения разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода", - сообщает "Газпром".

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