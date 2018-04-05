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ФАС заподозрила три нефтекомпании РФ в подогревании цен на бензин и дизтопливо


Компании
  • #АЗС
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МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила "ТАИФ", "Фортеинвест" бизнесмена Михаила Гуцериева и "Сургутнефтегаз" SNGS о необходимости соблюдать нормы продажи бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, говорится в сообщении регулятора.

"Три нефтяные компании получили предупредительные письма от ФАС России. ФАС России призвала нефтяные компании к соблюдению антимонопольного законодательства и исполнению обязательств, закрепленных в четырехстороннем соглашении", - говорится в материале.

Как поясняет регулятор, в марте 2018 года "ТАИФ НК" и АО "Фортеинвест" увеличили поставки автомобильных бензинов и дизельного топлива на экспорт, одновременно сократив поставки на внутренний рынок России. "Это привело к ограничению предложения объемов товара как в биржевом, так и внебиржевом сегментах рынка, созданию дисбаланса спроса и предложения и оказало существенное влияние на увеличение цены товара", - подчеркивает ФАС.

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По итогам мониторинга за 2017 год "ТАИФ" и "Фортеинвест" сократили поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок до 12% и 4% от объема производства соответственно.

Кроме этого, внимание ведомства привлекло, что с 28 марта по 3 апреля 2018 года "Сургутнефтегаз" осуществлял биржевую торговлю неравномерно и преимущественно крупными сделками. При этом сделки заключались в период менее одной секунды по цене ниже уровня, сложившегося на биржевых торгах. "Таким образом, эти действия "Сургутнефтегаза" привели к созданию искусственного дефицита на базисе поставки и резкому росту цены на автомобильный бензин. В результате в марте 2018 года рост биржевого индекса на базисе поставки ООО "КИНЕФ" составил 6%", - говорится в сообщении.

По мнению ФАС России, подобные действия "Сургутнефтегаза" могут быть следствием согласованных действий.

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