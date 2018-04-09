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Fitch улучшило прогноз по рейтингу "Сибура" до позитивного с негативного


Компании

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) "Сибур Холдинга" до позитивного с негативного, говорится в сообщении агентства.

При этом долгосрочный РДЭ компании подтвержден на уровне "BB+", краткосрочный РДЭ - на уровне "B".

"Позитивный прогноз отражает хороший леверидж "Сибура" в течение интенсивного инвестиционного цикла, а также снижение рисков, связанных с проектом "Запсибнефтехим", и ожидаемое усиление бизнес-профиля после запуска этого проекта в конце 2019 года", - поясняет Fitch.

При этом агентство отмечает, что удорожание нефти и укрепление российской валюты приведут к снижению EBITDA компании в рублях. Fitch ожидает, что это будет скомпенсировано более низкими капвложениями и дивидендами, а также сокращением чистого долга компании.

Рейтинги "Сибура" могут быть повышены в случае удачного завершения проекта "Запсибнефтехим" и достижения показателя отношения средств от операций (FFO) к левериджу на уровне ниже 2x. Негативно на рейтингах скажутся ухудшение доступа к недорогому сырью и слишком масштабные капитальные вложения.

"Сибур Холдинг" является газоперерабатывающей и нефтехимической компанией, ориентированной на интегрированную работу двух основных сегментов - топливно-сырьевого и нефтехимического.

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