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Путин и Меркель подтвердили позиции РФ и Германии по "Северному потоку-2"


Газ / Компании / Энергосети

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону подтвердили позиции РФ и Германии в отношении реализации "Северного потока-2", сообщает пресс-служба Кремля.

"Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере – "Северного потока – 2", - говорится в сообщении.

В конце марта Германия разрешила строительство "Северного потока - 2". Компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG ожидает получить разрешения на строительство газопровода в других четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — в ближайшие месяцы.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". В марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину.

 

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Строительство "Северного потока-2"

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