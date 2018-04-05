ФАС выдала "Роснефти" предупреждение из-за биржевых торгов бензином

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала "Роснефти" ROSN предупреждение из-за биржевых торгов бензином, компания должна устранить нарушения до 17 апреля, сообщается на сайте ведомства.

"Компания снизила объемы продаж автомобильных бензинов при одновременном приобретении на биржевых торгах существенной части объемов на базисе поставки ОАО "Сургутнефтегаз" SNGS автомобильного бензина марки Аи-92. По мнению ФАС России, такие действия создали дискриминационные условия, затрудняющие приобретение биржевого товара независимыми участниками рынка, и ограничили предложение свободных объемов товара на биржевых торгах, что, в свою очередь, могло привести к созданию дисбаланса спроса и предложения", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в результате действий компании с 28 марта по 3 апреля 2018 года рост биржевого индекса на этом базисе составил около 2%.

"В связи с наличием в действиях ПАО "НК Роснефть" признаков нарушения антимонопольного законодательства, выразившихся в создании дискриминационных условий и ущемлении интересов неопределенного круга потребителей ... ФАС России выдала компании предупреждение о необходимости прекращения указанных действий путем принятия мер по устранению последствий такого нарушения в срок до 17 апреля 2018 года", - сообщает служба.