СМИ: Катар может инвестировать в газовые месторождения Exxon в США

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Exxon Mobil Corp. ведет переговоры с катарской государственной нефтегазовой Qatar Petroleum о создании совместного предприятия по добыче газа в США, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Сотрудничество может предполагать создание совместного предприятия, в котором Катар выступит партнером или инвестирует в будущие скважины, совместно с дочерней компанией Exxon XTO Energy", - сообщили источники газете.

Катар хочет расширить свои инвестиции за пределами Ближнего Востока в условиях экономической блокады со стороны Саудовской Аравии и ее союзников в Персидском заливе, отмечает издание.

В июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром и прекратили с ним всякое сообщение.

ExxonMobil, штаб-квартира которой находится в штате Техас, является крупнейшей частной нефтяной компанией в мире и одной из крупнейших по размеру капитализации. В России компания задействована в проекте "Сахалин-1" (по 30% у ExxonMobil и японской Sodeco, по 20% - у "Роснефти" ROSN и индийской ONGC) по разработке нефтегазовых месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе Сахалина.