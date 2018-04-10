Прокачка по нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк приостановлена из-за выхода нефти

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев–Тихорецк приостановлена из-за выхода нефти в Саратовской области, однако угрозы сокращения поставок потребителям нет, сообщил агентству "Прайм" советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

В 14.00 во вторник на магистральном нефтепроводе Куйбышев–Тихорецк на расстоянии 5 километров от села Маянга в Балаковском районе Саратовской области произошел выход нефти, сообщается на сайте "Транснефти".

"Прокачка нефти по нефтепроводу приостановлена. Бесперебойную отгрузку потребителям обеспечат объемы из резервуарного парка в Новороссийске. Ориентировочное время ремонта и пуска - в пределах суток", - сказал Демин.

Согласно информации на сайте, к месту выхода оперативно прибыли бригады аварийной службы Саратовского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть – Приволга". Выход нефти был локализован, в настоящее время проводятся работы по ликвидации последствий инцидента.

"По предварительным данным, объем выхода нефти составил менее 1,9 кубометра. Место выхода находится на расстоянии около 1 километра от ближайшей водной акватории реки Большой Иргиз, возможность попадания нефти в реку отсутствует. Для обеспечения полной экологической безопасности в связи с таянием снега предусмотрена возможность постановки боновых заграждений", - уточняется в материале.

Угрозы жизни и здоровью населению нет. Предпосылки для введения чрезвычайной ситуации отсутствуют. "Причины инцидента устанавливаются, по предварительным данным одной из возможных причин разлива нефти может быть попытка хищения, совершенная неустановленными лицами", - заключается в сообщении на сайте.

По сообщению МЧС, площадь разлива нефти при аварии составила 750 квадратных метров. "Авария на магистральном нефтепроводе. Повреждена труба диаметром 820 мм. Принадлежит "Саратовское РНУ" филиал АО "Транснефть-Приволга". Произошел разлив нефти на площади 750 кв метров", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта - село Маянга 3,5 километра, до реки Большой Иргиз - 1,5 километра.

"В настоящее время авария полностью локализована. Подготовлен амбар для сбора загрязненных нефтепродуктов. Проводится обвалование и сбор загрязненного грунта... Ориентировочное время завершения работ - 23.00", - отметили в МЧС.

На месте работают 17 единиц техники и 52 человека личного состава.