СМИ: Правительство РФ обсуждает компенсацию электросетям недополученных доходов - газета

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Правительство РФ пытается решить системную проблему недополученных электросетями 65 миллиардов рублей доходов из-за снижения плановой выручки в долгосрочных инвестиционных тарифах (RAB-тарифах), пишет в среду газета "Коммерсант".

По данным издания, совещание о реформе инвестиционных RAB-тарифов электросетей и проблемах возврата компаниям сектора недополученной по этим тарифам за последние годы выручки прошло у вице-премьера Аркадия Дворковича 14 марта.

На совещании обсуждалось предложение ФАС, которое резко снижает темпы роста RAB-тарифа. Регулятор хочет учитывать в тарифе инфляционные ограничения (4% в год), тогда как сейчас в расчет берется норма доходности инвестированного капитала - около 11%. Также ФАС предлагает при расчете необходимой валовой выручки (НВВ) сетей использовать фактические капвложения (вместо планируемых) и исключить из дохода на инвестируемый капитал (учитывается в НВВ) чистый оборотный капитал, например производственные запасы, краткосрочные инвестиции, дебиторскую задолженность, пишет газета.

RAB (Regulatory Asset Base) - введенный с 2011 года долгосрочный тарифный метод, позволявший сетям планировать инвестиции и привлекать деньги под гарантии будущей выручки. Введение RAB привело к резкому росту инвестпрограмм и тарифов компаний "Россетей". Но уже с 2013 года правительство начало тормозить рост RAB-тарифов за счет сглаживания - переноса части НВВ на конец периода регулирования. В итоге сглаженные доходы в последнем году периода уже было невозможно учесть без резкого скачка тарифа, отмечает издание.

В "Россетях" уточнили газете, что накопленный объем выручки, подлежащей возврату по сглаживанию на 2018 год, - 65,6 миллиарда рублей, в том числе по "Калмэнерго" (филиал МРСК Юга MRKY) - 2,63 миллиарда рублей, по "Ленэнерго" LSNG - 18,1 миллиарда рублей.

По данным издания, проект ФАС был одобрен, до 13 апреля должен быть готов проект постановления правительства. В аппарате вице-премьера, Минэнерго и "Россетях" комментариев по теме не дали. В ФАС от комментариев отказались, заявив, что протокол под грифом "для служебного пользования". Минэнерго в свою очередь предлагает компенсировать часть недополученной выручки сетей, разрешив поднимать тарифы в ряде регионов (Республике Марий Эл, Петербурге, Ленобласти, Ивановской и Белгородской областях) выше уровня инфляции, сообщил газете источник в отрасли.