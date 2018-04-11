СМИ: "Газпром" начал переговоры с "Нафтогазом" о новом транзитном контракте‍

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Российский газовый экспортер "Газпром" и украинский "Нафтогаз" начали обсуждение условий нового контракта на транзит газа в страны Европы по территории Украины, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Как стало известно изданию, речь идет не о пересмотре самого контракта на транзит российского газа, который действует до конца 2019 года, а об условиях транзита начиная с 2020 года.

Тема дальнейшего транзита газа по территории Украины после 2019 года представители обеих сторон поднимали несколько недель назад, рассказал собеседник газеты.

Сейчас переговоры находятся в начальной стадии. "Мы задали вопрос, что значит "привлекательные коммерческие условия"",— пояснил собеседник, близкий к украинской стороне. Он отметил, что вторая сторона пока не дала четкого ответа.