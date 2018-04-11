Экспорт нефти Саудовской Аравии будет оставаться ниже 7 млн барр в сутки

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, объявила о том, что ее поставки нефти за рубеж в мае будут оставаться ниже 7 млн баррелей в день. Таким образом, королевство придерживается договоренностей, заключенных в рамках ОПЕК, по ограничению избыточного предложения на мировом рынке, сообщает Dow Jones.

Объем квот на поставку нефти зарубежным потребителям остался на сравнительно низком уровне, несмотря на рост заявок ввиду сезонного увеличения спроса, сообщили в министерстве энергетики Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия остается лидером по объему сокращения добычи относительно квоты, установленной в рамках договоренности (ОПЕК), несмотря на сезонный рост внутреннего и зарубежного спроса", – отметил представитель министерства.

В конце прошлого года ОПЕК, Россия и ряд других крупных нефтедобывающих стран договорились об ограничении добычи до конца 2018 года, пытаясь обеспечить устойчивость восстановления нефтяного рынка.

Такое соглашение свидетельствует о том, что ведущие нефтедобывающие страны отмечают давление, которое избыточное предложение оказывает на цены даже через год после первоначальной сделки по снижению производства нефти. В целом 24 страны, которые в совокупности контролируют около 60% мировой нефтедобычи, обязались снизить предложение нефти примерно на 1,8 млн баррелей в день, что соответствует около 2% мирового нефтяного производства.

Соглашение нефтедобывающих стран стало ключевым фактором поддержки нефтяной отрасли в ходе ее неустойчивого восстановления. Также это соглашение наряду с устойчивым мировым экономическим ростом и геополитическими рисками Ближнего Востока обеспечило рост цен на нефть. По мнению аналитиков, продление соглашения о сокращении добычи необходимо для дальнейшего снижения запасов нефти в мировых хранилищах, которые считаются индикатором избыточного предложения.