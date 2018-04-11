Цены на нефть растут на заявлениях Трампа, WTI превысила $66 за баррель

МОСКВА, 11 апр - ПРАЙМ. Цена на нефть марки WTI впервые с 27 марта превысила 66 долларов за баррель, Brent также дорожает в ходе торгов на фоне геополитической напряженности и беспокойства относительно сбоев в поставках этого сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.15 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,16%, до 66,27 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,99% - до 71,75 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможность того, что РФ будет сбивать американские ракеты в Сирии, заявил, что Вашингтон использует новые и "умные" вооружения.

"Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они придут - приятные, новые и "умные". Тебе не следует быть партнером с убивающим газом животным, убивающим своих людей и наслаждающимся этим", - написал политик в своем Twitter.

Сирия не являются крупнейшим производителем нефти, однако любые конфликты на Ближнем Востоке вызывают беспокойство нарушения сырьевых потоков из региона.