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Совет директоров "Газпром нефти" 20 апреля обсудит рекомендации по дивидендам за 2017 год


Компании / Нефть

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" GAZP на заседании 20 апреля рассмотрит рекомендации по размеру дивидендов по результатам 2017 года, сообщается в материалах компании.

Кроме того, совет директоров обсудит созыв годового собрания акционеров и его повестку, исполнение инвестпрограммы, бюджета и программы финзаимствований группы по итогам деятельности в 2017 году, результаты деятельности и перспективы развития бизнеса смазочных материалов в "Газпром нефти", а также другие вопросы.

Дивиденды "Газпром нефти" за 2016 год составили 50,64 миллиарда рублей (10,68 рубля на одну обыкновенную акцию), что составляет 25,3% от чистой прибыли по МСФО. Промежуточные дивиденды в 2016 году компания не выплачивала. В середине декабря акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату промежуточных дивидендов за девять месяцев 2017 года в размере 10 рублей на акцию, что составляет 25% чистой прибыли по МСФО.

В феврале заместитель генерального директора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич сообщил, что дивиденды "Газпром нефти" по итогам 2017 года, как ожидается, составят более 14 рублей на акцию, компания считает реалистичным в будущем увеличение до 20 рублей. Глава компании Александр Дюков в конце января заявил, что "Газпром нефть" рассчитывает выплатить рекордные дивиденды по итогам 2017 года.

"Газпром нефть" за 2017 год нарастила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 253 миллиардов рублей.

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