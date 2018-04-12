ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в РФ в 2018 г до 11,02 млн баррелей в сутки

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в РФ в 2018 году по сравнению с предыдущим годом на 0,15 миллиона баррелей в сутки - до 11,02 миллиона баррелей в сутки, говорится в апрельском докладе организации.

ОПЕК также сохранила свою оценку добычи нефти и конденсата в России в 2017 году на уровне 11,17 миллиона баррелей в сутки.

"При уровне добычи в 10,98 миллиона баррелей в сутки, в соответствии с соглашением о сокращении добычи нефти (ОПЕК+ - ред.), в 2018 году прогнозируется снижение добычи нефти и конденсата в РФ на 0,15 миллиона баррелей в сутки до среднего уровня 11,02 миллиона баррелей в сутки ", - говорится в докладе.

Тем не менее, как отмечает ОПЕК, российские поставки нефти имеют хороший потенциал для компенсации снижения добычи на других зрелых месторождениях из-за запуска начальной фазы таких проектов как: Куюмбинское, Чаяндинское и Тагульское.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

В то же время ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2018 году на 40 тысяч баррелей в сутки, до 10,4 миллиона баррелей в день. В марте ОПЕК прогнозировала, что среднесуточная добыча нефти в США в 2018 году составит 10,36 миллиона баррелей в сутки. Рост нефтепроизводства в Соединенных Штатах по итогам этого года достигнет 1,07 миллиона баррелей в сутки, также говорится в докладе.

В частности, добыча сланцевой нефти в США в 2018 году может вырасти на 1,07 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2017 годом — до 5,76 миллиона баррелей в сутки. Около 68% этого роста придется на добычу в нефтеносном бассейне Permian в Техасе и Нью-Мексико. Добыча нефти США в Мексиканском заливе в нынешнем году может увеличиться на 50 тысяч баррелей в день — до 1,7 миллиона баррелей в день. При этом добыча нефти из традиционных запасов, напротив, снизится на те же 50 тысяч баррелей в сутки, до 2,94 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти и конденсата в США по итогам 2018 года может вырасти на 1,5 миллиона баррелей в сутки — до 15,83 миллиона баррелей в сутки, отмечается в докладе. Это выше мартовского прогноза по данному показателю, который составлял 15,8 миллиона баррелей.

В начале апреля управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США подтвердило мартовскую прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году на рекордном уровне в 10,7 миллиона баррелей в сутки. В 2019 году EIA прогнозирует добычу в США на уровне 11,4 миллиона баррелей в сутки, что выше прогноза предыдущего месяца в 11,3 миллиона баррелей. В 2017 году средний уровень добычи составил 9,3 миллиона баррелей в день.