Правление "Газпрома" предлагает сохранить дивиденды-2017 на уровне 8,04 руб на акцию

МОСКВА, 12 апр - ПРАЙМ. Правление "Газпрома" GAZP предлагает совету директоров компании выплатить дивиденды по итогам 2017 года в размере 8,04 рубля на акцию, говорится в сообщении "Газпрома".

Таким образом, размер дивидендных выплат предлагается сохранить на уровне 2016 года.

"Правление подготовило предложения совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности "Газпрома" в 2017 году. В частности, предлагаемый размер дивидендов составляет 8,04 рубля на одну акцию (на уровне предыдущего года)", - говорится в сообщении.

"Таким образом, "Газпром" продолжает придерживаться политики, направленной на сохранение объема дивидендных выплат на уровне не ниже уже достигнутого компанией с учетом необходимости сохранения высокой степени финансовой устойчивости общества и реализации приоритетных стратегических проектов", - отмечается в сообщении.

В ноябре председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что "Газпром", несмотря на рост инвестиционной программы, в ближайшие два года сохранит дивидендные выплаты на уровне 190 миллиардов рублей.

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в конце июня одобрили дивиденды по итогам 2016 года на уровне 8,04 рубля на акцию, что на 1,9% больше выплат по итогам 2015 года. Всего на выплату дивидендов направлено 190,327 миллиарда рублей. Это составляет 20% чистой прибыли "Газпрома" по МСФО за 2016 год.

Совет директоров "Газпрома" 20 декабря утвердил бюджет и инвестиционную программу на 2018 год в размере 1,278 триллиона рублей. В ноябре Миллер говорил, что "Газпром" в 2019 году планирует инвестиции в размере 1,4 триллиона рублей.