Казахстан в I квартале увеличил добычу нефти на 7,7%

АЛМА-АТА, 12 апр - ПРАЙМ. Казахстан в январе-марте 2018 года увеличил добычу нефти на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19,047 миллиона тонн, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики.

Добыча газового конденсата за отчетный период снизилась на 2,3% - до 3,341 миллиона тонн.

Кроме того, в отчетном периоде в Казахстане было добыто 5,972 миллиарда кубометров природного газа (снижение на 0,6%) и 8,097 миллиарда кубометров нефтяного попутного газа (рост на 13,2%).