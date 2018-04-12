ЕК: Возможность вступления в силу поправок к закону по газу ЕС в 2018 г сохраняется

БРЮССЕЛЬ, 12 апр - ПРАЙМ. Возможность вступления в силу в нынешнем году поправок к Газовой директиве ЕС, которые могут коснуться работы будущего газопровода "Северный поток-2", сохраняется, сказал РИА Новости директор отдела по внутреннему энергетическому рынку ЕС генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

Он добавил, что Совет стран ЕС отложил рассмотрение запроса Еврокомиссии (ЕК) на получение мандата на переговоры с РФ о возможности создания специальной юридической базы для работы будущего газопровода "Северный поток-2" до появления ясности по поправкам к Газовой директиве ЕС.

ЕК прошлым летом запросила этот мандат. Возможность его выдачи должна быть рассмотрена Советом стран ЕС. Лишь через несколько месяцев, в ноябре того же года, Еврокомиссия предложила проект поправок к Газовой директиве ЕС, который также должен быть согласован Советом ЕС, а также Европарламентом.

Отвечая на вопрос, остается ли ещё надежда, что эти поправки вступят в силу уже в этом году, есть ли достаточно времени на согласование документа внутри ЕС, Борхардт сказал: "Да. Если триалог (между Советом ЕС, парламентом ЕС и Еврокомиссией - ред.) можно будет завершить вовремя, то не будет совершенно никаких проблем к тому, чтобы закончить в нынешнем году. Но я не знаю, как пойдут дискуссии на триалоге".

"Давайте идти шаг за шагом. Следующий шаг – это общая позиция в Совете. Затем мы начнем триалог. И тогда мы посмотрим, как быстро мы можем завершить (работу над законопроектом - ред.)", - добавил он.

Борхардт в конце января говорил журналистам, что Еврокомиссия рассчитывает, что поправки к Газовой директиве ЕС будут приняты в текущем году. В конце февраля он сообщил РИА Новости, что не исключает начала трехсторонних переговоров между советом ЕС, ЕК и Европарламентом для выработки компромиссного текста законопроекта в конце первого-начале второго полугодия нынешнего года. Однако за время, прошедшее с конца февраля, профильный комитет Европарламента согласовал свою позицию по проекту поправок к Газовой директиве ЕС, а Совет ЕС – все еще нет, хотя дискуссии шли.

ЕК в ноябре 2017 года предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

Еврокомиссия предложила, чтобы новые правила, в случае вступления в силу, коснулись не только будущих газопроводов, но и уже существующих. Однако для последних страны Евросоюза смогут делать исключения, предлагает ЕК. Таким образом эти поправки могут затронуть действующий газопровод "Северный поток" и создаваемый "Северный поток-2".

Прежде чем вступить в силу, эти поправки должны быть согласованы Советом стран ЕС и Европарламентом. Пока рассмотрение поправок продолжается.