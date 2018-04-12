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СМИ: правительство обсуждает объединение Минпромторга и Минэнерго после инаугурации


Компании / Индустрия

МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В правительстве обсуждается идея объединения Министерства промышленности и торговли и Министерства энергетики в единое ведомство, сообщает RNS со ссылкой на источники. По данным издания, инициатива может быть реализована после инаугурации президента РФ 7 мая при формировании нового состава правительства.

"Сейчас обсуждается объединение Минпромторга с Минэнерго. Для электроэнергетики хотят создать отдельную структуру", — цитирует RNS слова федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждения.

Другой федеральный чиновник подтвердил агентству, что знает о такой инициативе, но отметил, что она может быть одним из вариантов структуры нового правительства. "Это может быть версией. Вообще сейчас могут быть любые варианты", - заметил он.

Представители Минэнерго и Минпромторга отказались комментировать инициативу, представитель курирующего ТЭК вице-премьера Аркадия Дворковича переадресовал вопрос в администрацию президента.

Как уточняет издание, Минпромторг и Минэнерго были образованы в 2008 году путем разделения Министерства промышленности и энергетики РФ (Минпромэнерго России).

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