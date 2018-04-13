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"Транснефть" завершила строительство по проекту "Север-25"


Компании

НОВОРОССИЙСК, 13 апр - ПРАЙМ. "Транснефть" завершила строительные работы по проекту расширения мощности нефтепродуктопровода "Север" до 25 миллионов тонн в год ("Север-25"), сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Проект "Север" реализуется "Транснефтью" для увеличения экспорта дизельного топлива с 8,5 миллиона тонн до 25 миллионов тонн в год через порт Приморск на Балтике. В 2016 году был завершен первый этап проекта. В рамках проекта, в частности, трубопроводы, ранее использовавшиеся для прокачки нефти, переводятся под прокачку нефтепродуктов.

"Строительные работы по проекту закончились, к нефтепродуктопроводу подключили татарстанские нефтеперерабатывающие заводы "Танэко" и "Таиф", - сказал Демин.

Однако до ввода в промышленную эксплуатацию проект должен пройти необходимые технические проверки и экспертизы, поэтому "Транснефть" пока не называет официальную дату его ввода.

В феврале заместитель вице-президента "Транснефти" Владимир Назаров говорил, что проект будет полностью завершен в первом квартале 2018 года. По его словам, между "Транснефтью" и татарстанскими заводами заключен трехсторонний договор, в рамках которого "Транснефть" должна принимать до 3 миллионов тонн ресурсов в год от "Танэко" и до 3,2 миллиона тонн - от "Таифа".

"Транснефть" 10 ноября начала заполнение дизелем участка "Горький-Ярославль" нефтепродуктопровода "Север".

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