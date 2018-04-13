"Газпром бурение" хочет возобновить переговоры с Saudi Aramco о работе в Саудовской Аравии

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. "Газпром бурение" планирует возобновить переговоры с Saudi Aramco по работе на месторождениях в Саудовской Аравии, сообщил журналистам генеральный директор "Газпром бурения" Дамир Валеев.

"Мы должны были выйти туда буквально в 2015 году, но резкий рост был объемов на "Газпроме", который потребовал больших инвестиций", - сказал Валеев.

"Но сейчас правительство уже нам порекомендовало ещё раз вернуться к этому вопросу, на межправительственном уровне серьёзные контакты. Мы сейчас полностью сосредоточимся на второй очереди "Силы Сибири", на Ковыкте, там опять большие инвестиции, больше 15 миллиардов (рублей - ред.). Сейчас, когда разберёмся с этими проектами, будем возобновлять (диалог с Saudi Aramco - ред.)", - отметил он.

В 2017 году проходка "Газпром бурения" выросла на 30% - до 1,3 миллиона метров. В 2018 году компания планирует увеличить проходку на 8-10%, ответил Валеев.

В 2014 году "Газпром бурение" прошло предквалификацию в Saudi Aramco и получило возможность принимать участие в тендерах по строительству скважин в Саудовской Аравии.

ООО "Газпром бурение" - одно из крупнейших буровых предприятий России, осуществляющее управление интегрированными проектами по строительству скважин на суше и на шельфе на всей территории РФ. Компания является генеральным подрядчиком "Газпрома" по строительству скважин на месторождениях и площадях полуострова Ямал, Восточной Сибири, Дальнего Востока и Приразломном месторождении в Печорском море.