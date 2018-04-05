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"Газпром" по новому контракту может поставить в Словению 3 млрд кубов газа до 2023 года


Газ / Компании

МОСКВА, 13 апр - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP заключил среднесрочный пятилетний контракт на поставку с начала 2018 года газа в Словению в объеме 0,6 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"Контракт предусматривает поставки в объеме 600 миллионов кубометров газа в год. Срок действия контракта - с 1 января 2018 года по 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, за пять лет газовая компания может поставить в Словению 3 миллиарда кубометров газа.

В торжественных мероприятиях в Любляне, посвященных заключению среднесрочного контракта на поставку природного газа в Словению, присутствовали заместитель предправления "Газпрома" Александр Медведев, генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и предправления компании "Геоплин д.о.о. Любляна" Боштьян Напаст.

Действие предыдущего контракта между "Газпром экспортом" и словенской Geoplin D.o.o. Ljubljana завершилось 31 декабря 2017 года.

Поставки российского газа в Словению начались в 1978 году. В 1978–2017 годах в республику поставлено более 14 миллиардов кубометров газа, в том числе в 2017 году — 607,2 миллиона кубометров. Партнером "Газпром экспорта" на рынке Словении является компания "Геоплин д.о.о. Любляна" — крупнейший импортер природного газа в страну.

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