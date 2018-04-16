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ОПЕК+ в июне рассмотрит продление венской сделки на 2019 год


Компании / Нефть

МОСКВА, 16 апр - ПРАЙМ. Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ будет длиться как минимум до конца 2018 года, при этом на общей встрече в июне страны-участницы соглашения рассмотрят вопрос о его продлении на 2019 год, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Кувейта Бахита аль-Рашиди.

"Сокращение добычи в рамках имеющегося соглашения продолжится по крайней мере до конца этого года в зависимости от ситуации на рынке... ОПЕК+ рассмотрит в июне продление сокращений на 2019 год", - пишет агентство, ссылаясь на министра.

В конце марта министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби говорил, что несколько стран, участвующих в венской сделке, предлагают продлить срок ее действия еще на полгода. Однако он не уточнил, какие именно страны выступают с подобным предложением.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года.

Следующее заседание профильных министров всех 24 стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, состоится 22 июня в Вене. В ноябре 2017 года министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что оно может быть использовано для корректировки договоренностей, если этого потребует ситуация на рынке. Эта же мысль содержалась в совместном заявлении стран ОПЕК+ по итогам общего заседания, прошедшего в ноябре.

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