ФСК и "Сибур" ввели ключевые объекты для электроснабжения "Запсибнефтехима"

ТОБОЛЬСК (Тюменская область), 16 апр - ПРАЙМ. Федеральная сетевая компания (ФСК) и "Сибур" ввели ключевые объекты для электроснабжения строящегося нефтехимического комплекса "Запсибнефтехим", передает корреспондент РИА Новости.

Ключевой элемент энергетической инфраструктуры комплекса – подстанция ФСК 500 кВ "Тобол" стоимостью 5,3 миллиарда рублей. Одновременно состоялся пуск центральной распределительной подстанции 500 кВ "Запсиб" "Сибура". Новая инфраструктура позволяет осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств "Запсибнефтехима" максимальной мощностью 300 МВт к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС).

На двух воздушных линиях электропередачи, связывающих энергообъекты, впервые в стране в таком классе напряжения применены двухцепные опоры. Это позволяет обеспечить их резервирование, снизить расход металла и сократить ширину занимаемого коридора.

"Подстанция 500 кВ "Тобол" является пилотным проектом комплексного использования технологий цифровизации на энергообъектах сверхвысокого напряжения. Символично, что крупнейший в стране нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим" получил самую современную на сегодня сетевую инфраструктуру в своем классе. До 2025 года планируем ввести в ЕНЭС еще 32 цифровые подстанции", - сообщил председатель правления ФСК Андрей Муров.

"Тобол" - важнейшее звено в системе электроснабжения "Запсибнефтехима". Подстанция 500 кВ "Запсиб" "Сибура" обеспечит прием электрической мощности с "Тобола" и понижение до необходимого для комплекса класса напряжения. Это передовые технологические решения не только по национальным, но и по мировым стандартам. Запуск электроснабжения "Запсибнефтехима" обеспечит готовность для начала пусконаладочных работ на объектах, которые идут первыми по графику реализации проекта", - прокомментировал председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов.