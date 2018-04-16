Шефчович видит конкуренцию одним из аспектов развития газового рынка ЕС

БРЮССЕЛЬ, 16 апр - ПРАЙМ. Одним из аспектов развития газового рынка Евросоюза должна стать конкуренция, заявил в своем Twiter вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Будущее европейского газового рынка: безопасность, инфраструктура, конкуренция", - написал он.

В настоящее время Евросоюз в значительной степени зависит от импорта газа, причем зависимость эта будет только возрастать: до примерно 83% к 2040 году с нынешних примерно 70%, говорил ранее еврокомиссар по энергетике и климату Мигель-Ариас Каньете.

При этом Россия является основным поставщиком "голубого топлива" в ЕС, однако Еврокомиссия работает над тем, чтобы сократить зависимость от РФ на этом направлении.

В частности, ЕС надеется в ближайшие годы начать получать газ из Азербайджана по создаваемому "Южному газовому коридору". Также ЕК работает над тем, чтобы сделать доступными для Евросоюза значительные газовые ресурсы, открытые в Средиземноморье, говорил Каньете. Также он отмечал, что Евросоюз обладает значительным рынком газа, который способен привлечь больше компаний из США к поставкам сжиженного природного газа (СПГ).