Путин и Меркель обсудили реализацию проекта "Северный поток-2"

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы, связанные с реализацией проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом во вторник сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями и по вопросам, связанным с реализацией проекта "Северный поток-2", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, что 12 апреля Финляндия выдала второе разрешение на строительство "Северного потока-2", а также на его эксплуатацию.

Меркель ранее в ходе встречи в Берлине с президентом Украины Петром Порошенко заявляла, что проект "Северный поток-2" невозможен без определения будущей роли украинского транзита. "Правильно, и я вчера сказала об этом в телефонном разговоре с российским президентом, что невозможно, что из-за "Северного потока-2" Украина потеряет значение как страна-транзитер газа… Я ясно указала, что проект "Северный поток-2" без создания у нас ясности о будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен", - говорила на прошлой неделе канцлер.