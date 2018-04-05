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"Газпром нефть" сохраняет планы по объему инвестиций в ГРР в 2018 г - более 35 млрд руб


Компании / Нефть

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. "Газпром GAZP нефть" сохраняет планы по объему инвестиции в геологоразведочные работы в 2018 году на уровне более 35 миллиардов рублей, сообщил журналистам руководитель дирекции по геологоразведочным работам компании Алексей Вашкевич.

На вопрос, сохраняет ли компания планы по объему инвестиций в 2018 году, Вашкевич ответил утвердительно: "Да".

В конце октября 2017 года Вашкевич сообщал, что "Газпром нефть" планирует как минимум удвоить инвестиции в геологоразведочные работы в 2018 году. По его словам, они составят более 35 миллиардов рублей.

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