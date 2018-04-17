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МВФ повысил прогноз цен на нефть на 2018 год


Компании / Нефть

ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз мировых цен на нефть на 2018 год на 2,4 доллара - до 62,3 доллара за баррель по сравнению с предыдущим январским прогнозом, следует из апрельского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook.

Прогноз средней цены нефти на 2019 год также повышен, на 1,8 доллара – до 58,2 доллара за баррель.

"Предполагаемая средняя цена на нефть по прогнозу МВФ на основе фьючерсов… 62,3 доллара за баррель в 2018 году и 58,2 доллара за баррель в 2019 году", — отмечается в докладе.

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