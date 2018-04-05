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Совет директоров Роснефти 25 апреля обсудит рекомендации по дивидендам за 2017 г


Компании / Нефть

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Совет директоров "Роснефти" ROSN 25 апреля обсудит рекомендации по дивидендам по итогам 2017 года, следует из материалов крупнейшей российской нефтяной компании.

"Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 25 апреля. Повестка... О рекомендациях по распределению прибыли ПАО "НК "Роснефть" за 2017 год, по размеру дивиденда по акциям ПАО "НК "Роснефть" по результатам 2017 года и порядку его выплаты", - говорится в материалах.

Помимо этого, совет обсудит утверждение дополнительных инициатив к стратегии компании "Роснефть-2022".

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