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Газпром и Wintershall вложат 143 млрд руб в строительство на ачимовских блоках 4А и 5А


Газ / Компании

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Совместные предприятия "Газпрома" GAZP и немецкой Wintershall - "Ачим Девелопмент" и "Ачимгаз" - планируют заключить договор по строительству первоочередных объектов участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения на сумму 143 миллиарда рублей, следует из материалов СП по проекту - "Ачим Девелопмент".

Согласно документам, работы будут проводиться до сентября 2021 года.

В настоящее время "Газпром" самостоятельно добывает ачимовский газ на блоке 2A ачимовских залежей Уренгойского месторождения. На первом участке добычу ведет ЗАО "Ачимгаз" (СП "Газпрома" и Wintershall). Третий, четвертый и пятый опытные участки готовятся к разработке. Компании Wintershall принадлежит в проекте по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгоя - "Ачим Девелопмент" - 25,01%. Австрийская OMV может получить 24,98% участия в этом проекте в рамках договоренностей по обмену активами с "Газпромом".

Четвертый и пятый блоки планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, говорится в презентации ко Дню инвестора. Пик добычи по ачимовским блокам в 40 миллиардов кубометров газа будет достигнут к 2034 году.

Ачимовские участки Уренгойского НГКМ - наиболее перспективные залежи конденсатосодержащего газа. Запасы ачимовских залежей только на территории деятельности ООО "Газпром добыча Уренгой" превышают 1 триллион кубометров газа и 400 миллионов тонн конденсата по категории С1.

 

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