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Тестирования газовой турбины в 110 МВт на заводе НПО "Сатурн" оказались неудачными


Компании / Энергосети

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Тестовые испытания прототипа газовой турбины мощностью в 110 МВт на заводе НПО "Сатурн" в Рыбинске в декабре прошлого года потерпели неудачу, сообщили источники агентству Рейтер.

"Турбина развалилась", - сообщил один источник. Он добавил, что были попытки восстановить прототип к марту, но этого сделать не удалось.

Еще один источник подтвердил, что восстановить турбину не удалось, и проект должен был начаться заново с новым оборудованием.

В РФ в настоящее время не производятся газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это оборудование является основным на теплоэлектростанциях, но пока импортируется. На двух электростанциях компаний ОГК-2 и "Интер РАО" IRAO в РФ работают семь турбин мощностью 110 МВт производства НПО "Сатурн", входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) "Ростеха", но они требуют доработки, а промышленный выпуск их не налажен. Турбина не раз подвергалась критике со стороны "Газпром GAZP энергохолдинга", в который входит ОГК-2.

Доработкой турбин занимается совместное предприятие "Интер РАО", "Роснано" и НПО "Сатурн" - "Инженерный центр газотурбинных технологий". В СП 50% плюс одна акция принадлежат "Интер РАО", 40% минус одна акция — "Роснано", 10% - "Сатурну".

Как сообщила ОДК, один из механизмов прототипной модели турбины неисправен. Компания отметила, что задержит работу над проектом, но ситуация "не фатальна" и ее можно исправить. "Роснано" подтвердило происшествие на испытаниях, но не дало никаких дальнейших подробностей. В компании отметили, однако, что проект будет завершен. В "Интер РАО" отказались от комментариев агентству.

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