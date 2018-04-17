РФ и Иран могут продлить программу "нефть в обмен на товары" на 5 лет

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Россия прорабатывает вопрос продления соглашения с Ираном по программе "нефть в обмен на товары" на пять лет, пока оно продлено на 2018 год, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Соглашение действует, оно продлено (на 2018 год - ред.). первая поставка была, сейчас организуются очередные поставки. Сейчас на год продлено (соглашение - ред.), но в целом мы считаем, что оно должно быть продлено на пять лет", - сказал Новак.

Первая поставка нефти из Ирана в рамках программы была осуществлена в ноябре 2017 года. В марте Новак говорил, что программа "нефть в обмен на товары" будет продолжена в 2018 году. Он тогда отмечал, что Россия ведет переговоры с потенциальными конечными покупателями иранской нефти, и подтверждал планы стремиться к объемам поставок в 5 миллионов тонн в год.

Россия и Иран начали обсуждать так называемую программу "нефть в обмен на товары" несколько лет назад, в августе 2014 года был подписан соответствующий меморандум. Однако старт совместной программы неоднократно переносился, во многом из-за сложностей с денежными расчетами. Уполномоченной российским правительством организацией в этой сделке является подведомственный Минэнерго "Промсырьеимпорт". По условиям программы, Тегеран должен направлять половину получаемых средств на закупки российских товаров и услуг.